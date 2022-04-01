Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu
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01 Nisan 2022 18:56
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yapılan kura çekimiyle belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

GRUP A:

Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda


GRUP B

İngiltere
İran
ABD
İskoçya/Galler/Ukrayna

GRUP C

Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya

GRUP D

Fransa
Peru/Avustralya/BAE 
Danimarka
Tunus


GRUP E

İspanya
Almanya
Japonya
Kosta Rika/Yeni Zelanda

GRUP F

Belçika
Kanada
Hırvatistan
Fas

GRUP G

Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun


GRUP H

Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore



INFANTINO'DAN AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Infantino: "Burada olmak son derece heyecanlandırıcı. Artık ciddi bir aşamada olduğumuzu görüyoruz. Kura çekimi için sizlerle birlikteyiz. Bu Dünya Kupası gerçekten en güzel Dünya Kupası olacak"

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Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana, kupa bileti alan ülkeler. Son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.

 

 
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