Duarte, 4 yıl daha Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, takımda iki sezon kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'nin tapusunu aldı.



Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan kulübü Milan ile anlaşmaya vardı. Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz." denildi.



25 yaşındaki stoper, geride kalan sezon 33 Süper Lig maçında oynadı.





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