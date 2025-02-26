Drogba'dan Galatasaray'a; "Jose Mourinho ırkçı olamaz"

Didier Drogba, Galatasaray'a yönelik paylaşımında Jose Mourinho'nun ırkçı biri olmadığına yönelik paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Drogba'dan Galatasaray'a; 'Jose Mourinho ırkçı olamaz'
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26 Şubat 2025 16:18
Son güncelleme 26 Şubat 2025 17:15
Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ırkçılıkla suçlamasının ardından, Portekizli teknik adamın Chelsea'den öğrencileri olan Didier Drogba ve Michael Essien, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, sarı-kırmızılı camiaya yönelik mesajında "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi 25 yıldır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Drogba açıklamasını "Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" sözleriyle tamamladı.

Öte yandan Michael Essien, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı.






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