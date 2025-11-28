Down sendromlu sporcu, milli takıma girmek için azimle çalışıyor

Erdemir, yaklaşık 6 ay önce Tekirdağ'a gelen Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı antrenörü ve sporcularıyla tanıştı.Takımın antrenmanlarını izledikten sonra ay-yıldızlı formayı giyme hayali kuran Ömer İbrahim, bu isteğini ailesi ve TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç ile paylaştı.Koç'un da desteğiyle antrenmanlara başlayan Ömer İbrahim, haftanın iki günü Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi'nde Tekirdağ Basket Kulübü oyuncularıyla çalışarak kendini geliştiriyor.Basketbol sahasında her geçen gün daha fazla tecrübe kazanan genç sporcu, milli takım formasını terletmeyi hedefliyor.Koç, Ömer İbrahim Erdemir'in hayalinin peşinden azimle koştuğunu söyledi.Ömer İbrahim'i milli takıma hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Koç,diye konuştu.Koç, Erdemir'in bu hayalinin gerçekleşmesinin birçok kişiye örnek olacağını vurguladı.Tekirdağ Basket Kulübü Başkanı Muammer Bayru da Ömer İbrahim Erdemir'in herkese örnek olabilecek bir sporcu olduğunu dile getirdi.Ömer İbrahim'in 4 ay önce antrenmanlara başladığını ve iyi bir gelişim sağladığını anlatan Bayru,ifadelerini kullandı.Bayru, Ömer İbrahim Erdemir'in turnike, stop, top sürme, yön değiştirme, sağ ve sol el koordinasyonları, takım içerisinde 2'li, 3'lü oyunlarında kendini geliştirdiğini kaydetti.Anne Aysun Barkın Yazan ise oğlunun grup halinde yapılan sporda daha çok öz güven kazandığını anlattı.Oğlunun hayaline ulaşmak için sorumluluk alması ve çaba sarf ettiğini görmekten mutlu olduğunu vurgulayan Yazan, şunları aktardı:Arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynamaktan zevk aldığını ifade eden Ömer İbrahim Erdemir de mili takıma girebilmek için çok çalıştığını vurguladı.