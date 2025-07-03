Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı!

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Emirhan Akçakoca, 3 kategoride birinci olmayı başardı.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden şampiyonada özel sporcu Emirhan Akçakoca, 3 farklı kategoride altın madalya kazandı.Ay-yıldızlı sporcu, 100 metre koşu, 1500 metre yürüyüş ve triatlon kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle kürsünün zirvesinde yer aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti: