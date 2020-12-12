Dortmund'da sonun başlangıcı: 1-5!

Dortmund, Bundesliga'nın 11. haftasında evinde Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu ve teknik direktör Lucian Favre'nin koltuğu ciddi anlamda sallanmaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund'da sonun başlangıcı: 1-5!
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12 Aralık 2020 19:26
Almanya Ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Dortmund evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Stuttgart 5-1'lik skorla kazandı ve rakibine büyük şoku yaşattı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 26. ve 53. dakikalarda
Wamangituka, 60. dakikada Forster, 64. dakikada Coulibaly ve 90+2. dakikada Gonzalez'den geldi. Dortmund'un tek sayısını 39. dakikada ABD'li oyuncu Reyna kaydetti.

Bu skorun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Dortmund, 19 puanla Leipzig'in 5, bir maçı eksik olan Bayern Münih'in ise 4 puan gerisine düştü. Deplasmanda 4 galibiyet ve 2 beraberlikli bir performansa ulaşan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 12. haftasında Dortmund deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacakken, Stuttgart evinde Union Berlin'i konuk edecek.







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