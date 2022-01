"Donovan Mitchell'ın Knicks'e takası, an meselesi!" iddiası...

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın New York Knicks'e takasının "an meselesi" olduğu iddiası ortaya atıldı.



Fox Sports yazarı Ric Bucher, Mitchell'in Knicks'e takasına dair söylentilerinin lig içinde hız kazandığını bildirdi:



"Mitchell'ın çevresinde, kendisinin Salt Lake City için çok büyük bir yıldız olduğuna inananların olduğuna dair, ligde aralıksız bir söylenti dönüp duruyor. Ayrıca bazıları, eski Creative Artists Agency menajeri ve şu anki New York Knicks başkanı Leon Rose'a katılmasının sadece an meselesi olduğunu söylüyor."



Hatta Doğu Konferansı'ndan bir yönetici, 'Donovan'ın New York'a gidişi, Jazz'in playoff ilk turundan elenmesi kadar uzakta' bile dedi."



Mitchell bu sezon 25.5 sayı, 4.0 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.