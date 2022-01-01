Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Donovan Mitchell'ın Knicks'e takası, an meselesi!" iddiası...

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın New York Knicks'e takasının "an meselesi" olduğu iddiası ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın New York Knicks'e takasının "an meselesi" olduğu iddiası ortaya atıldı.

Fox Sports yazarı Ric Bucher, Mitchell'in Knicks'e takasına dair söylentilerinin lig içinde hız kazandığını bildirdi:

"Mitchell'ın çevresinde, kendisinin Salt Lake City için çok büyük bir yıldız olduğuna inananların olduğuna dair, ligde aralıksız bir söylenti dönüp duruyor. Ayrıca bazıları, eski Creative Artists Agency menajeri ve şu anki New York Knicks başkanı Leon Rose'a katılmasının sadece an meselesi olduğunu söylüyor."

Hatta Doğu Konferansı'ndan bir yönetici, 'Donovan'ın New York'a gidişi, Jazz'in playoff ilk turundan elenmesi kadar uzakta' bile dedi."

Mitchell bu sezon 25.5 sayı, 4.0 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal