Domenico Tedesco: Artıları, eksileri!

Fenerbahçe , Domenico Tedesco'yu yeni teknik direktörü olarak duyurdu. 39 yaşındaki İtalyan-Alman teknik adam, Gökhan Gönül'ün desteğiyle çalışacak.

Tedesco'nun profilini, oyun anlayışını ve mevcut kadroya uygunluğunu değerlendiriyor ve Mourinho döneminden sonra nelerin değişebileceğini ele alıyoruz:

Tedesco, futbol profesyoneli olmaktan çok taktik ustası olarak erken bir aşamada kendini gösterdi: Erzgebirge Aue ve Schalke 04 (2017/18 Bundesliga ikincisi) takımlarında görev aldıktan sonra Spartak Moskova'ya (2020/21 ikincisi) ardından RB Leipzig'e – burada 2022'de Almanya Kupası'nı kazandı – ve son olarak Belçika milli takımında (2023-Ocak 2025) görev aldı.

Endüstri mühendisliği eğitimi almış ve inovasyon yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olan Tedesco, analitik ve yapılandırılmış bir teknik direktör olarak biliniyor.

OYUN FİKRİ VE SİSTEMİ: KAOS YERİNE YAPI VE PRES

Leipzig'de Tedesco, üçlü savunma mirasına geri döndü (3-4-2-1/3-4-1-2), alan dağılımına, aktif karşı preslemeye ve net savunma ilkeleriyle kontrollü top dolaşımına önem verdi.

Leipzig dönemine ait veriler bunu doğruluyor: Topa sahip olma oranı yüzde 56'dan daha fazla, sağlam xG rakamları, kanat bekleri ve orta saha oyuncuları için açıkça tanımlanmış roller. Aynı zamanda dogmatik de değil: Kadroya bağlı olarak 4-2-3-1 dizilişi de uyguladı.

MOURINHO DÖNEMİNDEN ALINAN DERSLER

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playofflarında Benfica'ya yenildikten ve takımın oyun açısından "daha iyi" ve "daha dominant" olması gerektiği hissine kapıldıktan sonra, Ağustos sonunda Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Tedesco tam da bu noktadan yola çıkıyor: Kendi felsefesine göre takımları "alanı iyi paylaşmalı", topu hızlıca geri kazanmalı ve sistem dahilinde planlı saldırmalı – bu, önceki sezonun kısmen temkinli, sonuç odaklı yaklaşımının tam tersi.

GENİŞLİK KANATLARDA, İSTİKRAR İÇ SAHADA

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde eksiklikleri hedefli bir şekilde giderildi: Milan Skriniar PSG'den bonservisiyle transfer edildi (daha önce kiralık olarak forma giyiyordu), ayrıca sağ bek Nelson Semedo ve sol bek Archie Brown gibi kanat bekleri de kadroya katıldı. Üçlü savunmada da güçlü oynayabilen Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür ile her iki tarafta rekabet baskısı var. Merkezde Skriniar, Çağlar Söyüncü var. Kadro, oyun gücü yüksek yıldız kaleci Ederson ile tamamlanıyor.

Bu, Fenerbahçe'yi Tedesco'nun tipik üçlü savunma dizilişi ve koşu gücü yüksek kanat bekleri ile veya dengeyi kaybetmeden esnek bir dörtlü savunma dizilişi ile oynatmaya uygun hale getiriyor.

ORTA SAHA VE HÜCUM EKSENLERİ: ROLLERİ NET BİR ŞEKİLDE BELİRLEMEK

Tedesco'nun oyunu, pres direnci, yarı alanlara koşular ve karşı presle net tetiklemelerle şekilleniyor. "Top dolaşımını sağlayan altı numara" + "box-to-box" + "bağlantı on numarası" gibi oyuncu profilleri, onun sisteminde çok önemli – örneğin, kanat beklerinin serbest koşularını desteklemek ve ceza sahasını ikinci dalga hücumcularla doldurmak için.

Sebastian Szymanski gibi ofansif orta saha oyuncuları ve Fred gibi dinamik oyuncular ile bu statik yapı modellenebilir. Buna ek olarak, hem pozisyon oyununda hem de geçişlerde tehlikeli olmak için forvette derinlik de var. Orta saha için son olarak Sofyan Amrabat'ın yerine oyun gücü yüksek bir altı numara olan Edson Alvarez transfer edildi ve hücum için Jhon Duran, Dorgeles Nene, Marco Asensio veya Kerem Aktürkoğlu gibi güçlü bireysel oyuncular transfer edildi – bunlar Tedesco'nun dinamik oyun fikri için kesinlikle ilginç "malzemeler".

Şimdi milyonlarca euroluk yatırımın karşılığını alıp almayacağı onun elinde büyük bir sorumluluk.

NEDEN UYUMLU OLABİLİR

İstihdam profili kulübün isteğiyle örtüşüyor: Fenerbahçe dominant bir performans sergilemek istiyor. Tedesco, salt sonuç odaklı futbol yerine yapılandırılmış bir dominantlık savunuyor.

Kadro uyumu: Kanatlarda genişlik ve kalite + Skriniar gibi bir lider ve arkasında Ederson, onun oyun fikri için birinci sınıf yapı taşları.

Detaylı çalışma ve oyun içi koçluk: Tedesco, anlık ayarlamalarıyla tanınıyor; bu, Süper Lig'deki sıkı mücadelelerde ve Avrupa'da bir avantaj.

SORUN ÇIKABİLECEK NOKTALAR

Kısa görevler: Görev süreleri genellikle kısaydı. Sonuçlar hızlı gelmezse sürtüşme yaşanabilir, özellikle Süper Lig'de ve özellikle Fenerbahçe'de.

Hat kırıcılar: Derin, sağlam bloklara (Süper Lig) karşı son üçte birde sabır ve hassasiyet gerekir. Tedesco burada hızlı bir şekilde otomatik mekanizmalar uygulamalı, çünkü geçiş hücumları nadir olarak oynanabilir.

Geçiş ve beklenti baskısı: Kadıköy'ün spot ışıkları altında başlangıç acımasızdır. Hızlı sonuçlar belirleyici olacak.

SONNUÇ: UMUT VAAT EDEN RİSKLİ BİR DENEY

Genç, taktiksel olarak olgun, detaylara önem veren ve ilkelerini yansıtabilecek bir kadroya sahip. Kanatlardaki gücünü istikrarlı bir savunma yapısı ve net yarı alan hücumlarıyla birleştirmeyi başarırsa, Fenerbahçe ile başarılı olabilir.