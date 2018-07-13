Domagoj Vida'nın parası futbolculara

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, Dünya Kupası'nda finale kalmasıyla,daha yüksek bedelle satılabilecek olmasına umutlanan Beşiktaş Yönetimi, Hırvat stoperin gitmesi durumunda, gelecek olan parayı öncelikle futbolcu ödemelerinde kullanacak.Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a vererek buradan elde edilen kazancın büyük bir bölümünü birikmiş maaş ödemeleri için harcayan yönetim, Vida'nın satılması durumunda yine aynı yöntemi izleyecek.Dört aylık birikmişleri olan takımın en azından iki aylık ödemelerini yapmak isteyen yönetim, öncelikle mevcut kadronun bu sorununu çözmeye çalışacak.Beşiktaş Yönetimi, ödemeleri yaptıktan sonra transferde somut adımlar atacak.