  •  
    F.Bahçe resmen istedi, Lazio direniyor! Teklif...
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"

Domagoj Vida'nın parası futbolculara

Beşiktaş Yönetimi, Hırvat stoper Vida'nın satılması durumunda, gelecek olan parayı öncelikle futbolcu ödemelerinde kullanacak.

Kaynak: Milliyet
Domagoj Vida'nın parası futbolculara
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2018 06:30
Hırvatistan'ın, Dünya Kupası'nda finale kalmasıyla, Vida'nın daha yüksek bedelle satılabilecek olmasına umutlanan Beşiktaş Yönetimi, Hırvat stoperin gitmesi durumunda, gelecek olan parayı öncelikle futbolcu ödemelerinde kullanacak.

Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a vererek buradan elde edilen kazancın büyük bir bölümünü birikmiş maaş ödemeleri için harcayan yönetim, Vida'nın satılması durumunda yine aynı yöntemi izleyecek.

Dört aylık birikmişleri olan takımın en azından iki aylık ödemelerini yapmak isteyen yönetim, öncelikle mevcut kadronun bu sorununu çözmeye çalışacak.

Beşiktaş Yönetimi, ödemeleri yaptıktan sonra transferde somut adımlar atacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için