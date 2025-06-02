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Dmitrii Bahov, Gebze Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda

Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediyespor, Moldovalı tecrübeli smaçör Dmitrii Bahov'u transfer etti.

calendar 02 Haziran 2025 14:43
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Dmitrii Bahov, Gebze Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda
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Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da yer alacak.

Dokuz sezondur Türkiye liglerinde oynayan Bahov, son olarak İzmir temsilcisi Altekma'da forma giydi.

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