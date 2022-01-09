Diego Rossi'ye milli onur

Fenerbahçeli Diego Rossi, kariyerinde ilk defa Uruguay Milli Takımı'na çağrıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi'ye milli onur
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09 Ocak 2022 12:33
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi, kariyerinde ilk defa Uruguay Milli Takımı'na davet edildi.

Uruguay; 2022 Katar Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 28 Ocak'ta Paraguay, 2 Şubat'ta Venezuela ile karşılaşacak.

Rossi, daha önce teknik direktör Tabárez tarafından rezerv kadroya dahil edilmiş ancak hiç süre alamamıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Uruguaylı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gol kaydetti, 5 de asist yaptı. 

 

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