Diego Rossi'ye milli onur

Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi, kariyerinde ilk defa Uruguay Milli Takımı'na davet edildi.Uruguay; 2022 Katar Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 28 Ocak'ta Paraguay, 2 Şubat'ta Venezuela ile karşılaşacak.Rossi, daha önce teknik direktör Tabárez tarafından rezerv kadroya dahil edilmiş ancak hiç süre alamamıştı.Uruguaylı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gol kaydetti, 5 de asist yaptı.