Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja

Beşiktaş yönetimi, Brezilya asıllı yıldızın transferi çıkmaza girince b planına yöneldi. Atletico Madrid'le sözleşmesi biten ve boşta olan Costa imza parası isteyince, Beşiktaş Yönetimi, Palmeiras'ta forma giyen Kolombiya Milli Takımı'nın golcüsü Miguel Borja'ya yöneldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja
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02 Ağustos 2021 08:41
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla forvete takviye istemesi üzerine çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan ve yoğun mesai harcadıkları Diego Costa'nın imza parası istemesi sonrası B planını devreye sokarak Kolombiya Milli Takımı'nın golcüsü Miguel Borja'yı takibe aldı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Yönetim, Palmeiras'ta oynayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.

Milli takım ile 19 maça çıkan ve 5 gol atan Borja kulüp kariyerinde Deportivo Cali, Cortulua, La Equidad, Livorno, Olimpo, Santa Fe, Atletico Nacional ve Junior formaları da giydi. Brezilya Ligi'nde 2021'de 12 maçta 6 gole imza attı. 


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