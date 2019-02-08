Dick Advocaat, Feyenoord'u reddetti!

Utrecht'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, Feyenoord ile görüşmeleri hakkında flaş bir açıklama yaptı.Giovanni van Bronckhorst'un sezon sonu itibariyle görevi bırakacağını açıklaması üzerine teknik direktör arayışlarına başlayan Feyenoord, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'a teklif götürdü.Tecrübeli teknik adam, Feyenoord'un teklifinden onur duyduğunu ancak kabul etmediğini açıkladı.Hollanda basınına konuşan Dick Advocaat, "Feyenoord ile bir görüşme yaptık ancak müzakerelere devam etmeme kararı verdim. Feyenoord gibi büyük bir kulübün bana teklif yapması büyük bir onur. Ancak olumsuz bir atmosfer oluştu. Şu an ne Feyenoord'un ne benim olumsuzluğa ihtiyacımiz var." dedi.