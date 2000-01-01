Detroit Pistons, Zhaire Smith'i serbest bıraktı

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Detroit Pistons'ın guard oyuncu Zhaire Smith'i serbest bıraktığı bildirildi.



Smith, bu ayın başlarında takas yoluyla alınmış, kendisinin karşılığında Pistons pivotu Tony Bradley, Philadelphia 76ers'a gönderilmişti, ancak ekip kendisiyle bağlarını kesmeyi tercih etti.



2018 NBA Draftında 16'ncı sırada seçilmiş olan Smith, ligdeki iki yılında hem sakatlık hem de hastalık nedeniyle sadece 13 maçta forma giyebilmişti.



Bir alerji dolayısıyla bir dönem neredeyse hayatını kaybetmiş olan Smith'in sağlık sorunları, profesyonel kariyeri söz konusu olduğunda kendisine büyük bir engel oluşturmuştu.



