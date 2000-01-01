Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Detroit Pistons, Zhaire Smith'i serbest bıraktı

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Detroit Pistons'ın guard oyuncu Zhaire Smith'i serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Detroit Pistons'ın guard oyuncu Zhaire Smith'i serbest bıraktığı bildirildi.

Smith, bu ayın başlarında takas yoluyla alınmış, kendisinin karşılığında Pistons pivotu Tony Bradley, Philadelphia 76ers'a gönderilmişti, ancak ekip kendisiyle bağlarını kesmeyi tercih etti.

2018 NBA Draftında 16'ncı sırada seçilmiş olan Smith, ligdeki iki yılında hem sakatlık hem de hastalık nedeniyle sadece 13 maçta forma giyebilmişti.

Bir alerji dolayısıyla bir dönem neredeyse hayatını kaybetmiş olan Smith'in sağlık sorunları, profesyonel kariyeri söz konusu olduğunda kendisine büyük bir engel oluşturmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal