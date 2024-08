Sacramento Kings guardı DeMar DeRozan, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i 2010'lardaki Doğu Konferansı'nda yenmenin "imkansız" olduğunu söyledi.



DeRozan, 2010'larda Miami Heat ve Cleveland Cavaliers formalarıyla on yılda sekiz kez üst üste NBA Finalleri'ne çıkan James'in, Doğu Konferansı'nda alt edilmesinin 'imkansız' olduğunu iddia etti.



LeBron yüzünden playoff başarısı elde edemeyen birçok Doğu Konferansı oyuncusu arasında yer alan DeRozan ve Jeff Teague ikilisi, o dönemde James'i yenmenin ne kadar zor olduğuna açıklık getirdiler.



DeRozan: "Evet, o herifi yenmek imkansızdı. Bu iş böyleydi, başka yolu yoktu. O zamanlar, bana Miami'deki LeBron'un mu yoksa ikinci Cleveland dönemindeki LeBron'un mu daha iyi olduğunu soruyorlardı. Adam sahada her şeyi tepeden tırnağa kontrol ediyordu. Boşuna en iyilerden biri değil."



Teague: "Ben ona karşı hiç playoff maçı kazanamadım. Ona karşı dört seride oynadım ve hepsinde de süpürüldüm. Bir keresinde Pacers'ta oynarken, 30 sayı öndeydik. 'Sonunda bu adamı yeneceğim' diyordum. Devre arasına girdi ve 'Sorun yok. Başınızı öne eğmeyin.' dedikten sonra üçüncü çeyrekte farkı 8 sayıya indirdiler. O an 'Bitti bu iş' dedim. Sadece bir maç almak istiyordum..."



James'in 2010'larda Doğu'daki hakimiyeti sırasında kaybettiği tek playoff serisi, 2010'da Boston Celtics'e karşıydı.





