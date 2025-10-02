02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Derbi heyecanını ilk kez yaşayacaklar!

Galatasaray ve Beşiktaş'taki 20 futbolcu, teknik direktörlerinin görev vermesi durumunda ilk kez bu derbinin heyecanını yaşayacak.

calendar 02 Ekim 2025 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Derbi heyecanını ilk kez yaşayacaklar!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta forma giyecek.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde 7 oyuncu, 4 Ekim Cumartesi günü yapılacak karşılaşmada ilk defa Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Beşiktaş'ta ise 13 futbolcu, forma giymeleri halinde kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev alacak.


Beşiktaş'ta 13 futbolcu derbide "siftah" peşinde

Siyah-beyazlılarda 13 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz, görev alması durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle derbide sahada yer alamayacak Demir Ege Tıknaz da A takım seviyesinde Galatasaray müsabakalarında daha önce hiç forma giymedi.

Galatasaray'da 7 oyuncunun ilk derbi heyecanı

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Beşiktaş'ta en çok forma giyen Necip Uysal

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, mevcut kadroda Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta A takımda ilk kez 2009-2010 sezonunda forma şansı bulmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar karşısındaki derbilerde ligde 17 maçla en fazla mücadele eden oyuncu konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipteki 17. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a karşı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Ayrıca Ersin Destanoğlu 6, Mert Günok 5, Salih Uçan 4, Milot Rashica ve Rıdvan Yılmaz 3'er, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Emirhan Topçu 2'şer defa sarı-kırmızılı ekibe karşı Süper Lig'de görev yaptı.

Galatasaray'da derbinin en tecrübelisi Barış Alper Yılmaz

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, ligde 7 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

Sarı-kırmızılılardaki 5. sezonunu geçiren 25 yaşındaki milli futbolcu, ilk Beşiktaş derbisine 2021-22 sezonunda çıktı. Barış Alper, ligde siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Öte yandan Lucas Torreira 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı beşer; Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Davinson Sanchez dörder; Mario Lemina ve Yunus Akgün üçer; Gabriel Sara ile Victor Osimhen ise 2'şer defa bu derbide forma giydi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
