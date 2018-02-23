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Denizlispor'da Fatih Tekke'ye güven tam

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik patronu Fatih Tekke'ye alının iyi sonuçlar sonrası camiada güven hakim. Pazar günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep mücadelesi öncesi istatistiklerde Denizlispor önde.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da Fatih Tekke'ye güven tam
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23 Şubat 2018 13:26
Spor Toto 1. Lig'de art arda Akın Çorap Giresunspor ve Ümraniyespor galibiyetleriyle çıkışa geçen düşme potasındaki Denizlispor, Pazar günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep'e karşı deplasmanlarda iyi sonuçlar elde etti.

Şu ana kadar rakibiyle 7 dış saha maçında karşı karşıya gelen Denizlispor, 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Gazişehir Gaziantep'i 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında deplasmanda dize getirmeyi başaran Denizlispor, 2013-2014'te ise sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zorlu maçtan yine iyi bir skorla dönmenin hesaplarını yapan Ege ekibinde teknik direktör Fatih Tekke, çıkışlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

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