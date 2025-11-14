13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Demokratik Kongo, finale adını yazdırdı

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamerun'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

calendar 14 Kasım 2025 00:17
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Demokratik Kongo, finale adını yazdırdı
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın rakibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

Fas'ın başkenti Rabat'taki El Barid Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Chancel Mbemba'nın attığı golle 1-0 galip gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off finaline yükseldi.


Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, müsabakada Kamerun'un kalesini korudu.

Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off finalinde Nijerya ile eşleşti. İki takım arasındaki final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

Galip gelen takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için kıtalar arası play-off bileti alacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
