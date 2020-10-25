Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı.



Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı.



Sivas ekibinde Çaykur Rizespor maçı öncesinde Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları devam ediyor.



