Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA
Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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25 Ekim 2020 15:38
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü  sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı. 

Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı.

Sivas ekibinde Çaykur Rizespor maçı öncesinde Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları devam ediyor.



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