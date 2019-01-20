Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, ara transfer döneminde sadece Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar transfer edilmesi, taraftarlarda adeta isyan hali yaratmıştı.Özellikle sezon başında Leicester City'den kiralık olarak takıma dahil edilen İslam Slimani'nin ligde sadece 1 gol atması, İsviçre'den transfer edilen Frey'in yetersiz olması ve Soldado'nun istikrarsız oyunu, sarı-lacivertlilerde yeni bir golcü transferine gebe olmuştu.Victor Moses'i açıklamak için gün sayan Fenerbahçe için Serdar Sarıdağ, A Spor'da flaş bir haberi kamuoyu ile paylaştı.Adı Galatasarayla anılan Demba Ba'nın, İstanbul'a gelmek için valizini hazırladığını aktaran ünlü yorumcu, golcü yıldızın imzayıde atabileceğini söyledi.Sarıdağ, yaptığı açıklamada istihbaratının sağlam olduğunu belirtirken,dedi.