Dani Olmo'nun sözleşmesinde 60 milyon euro detayı!

Leipzig forması giyen Dani Olmo'nun sözleşmesinde yaz transfer dönemiyle birlikte aktif hale gelecek '60 milyon euroya serbest kalır' maddesinin bulunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dani Olmo'nun sözleşmesinde 60 milyon euro detayı!
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28 Mart 2024 15:34
Performansıyla devlerin radarında yer alan Dani Olmo'nun sözleşmesindeki madde iştahları kabarttı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol oyuncunun sözleşmesinde yaz transfer dönemiyle birlikte aktif hale gelecek '60 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'YA KADAR

25 yaşındaki oyuncu ile başta Barcelona olmak üzere birçok takım ilgileniyor. Dani Olmo'nun Alman ekibindeki sözleşmesi 2027 yılının yazında bitecek.

BEDAVA AYRILDI, 29 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Barcelona altyapısında yetişen Olmo, 2014 yılında Barça U18'den Dinamo Zagreb II'ye bedelsiz transfer oldu. Orada gösterdiği performansla kısa sürede A Takıma çıkan İspanyol yıldız, 2020 yılında 29 milyon euro bonservisle Leipzig'in yolunu tuttu.

BARÇA'YA ÖZEL MADDE VAR MI?

Öte yandan Bild'de yer alan haberde Olmo'nun Barcelona altyapısından yetişmiş olması sebebiyle serbest kalma maddesinde indirim yapılabileceği iddia edildi. Katalan devinin oyuncu için böyle bir anlaşma yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

Bu sezon Leipzig ile 19 maça çıkan 25 yaşındaki on numara 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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