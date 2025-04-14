Detroit Pistons'ın yıldız oyun kurucusu Cade Cunningham, ESPN'e verdiği özel röportajda hedeflerini net bir dille ortaya koydu: NBA'in zirvesine oturmak.



"Bu ligin en iyi oyuncusu olmak istiyorum. Bu benim hedefim, başka hiçbir şeye razı değilim."



Cunningham, 2024-25 normal sezonunu etkileyici bireysel performanslarla tamamladı. 23 yaşındaki yıldız, sezon boyunca 26.1 sayı, 6.1 ribaund ve 9.1 asist ortalamaları tutturdu. Sahadaki liderliği ve istikrarı, onu ligin genç yıldızları arasında öne çıkaran en belirgin unsurlardan biri oldu.



Cade, açıklamalarında takımın kimliğine ve şehrin ruhuna da vurgu yaptı:



"Detroit'e geldiğinizde buradaki atmosfer sizi sarar. Burada mücadeleye değer verilir. Dayanıklılık, inatçılık, savaşmak… Ben de bu kimliği benimsedim. Bu şehirle aramızda güçlü bir bağ oluştu."



Geçtiğimiz sezonu sadece 14 galibiyetle ligin son sırasında tamamlayan Pistons, bu yıl gösterdiği büyük gelişimle dikkat çekti. Yeni koç J.B. Bickerstaff yönetiminde adeta yeniden doğan ekip, sezonu 30 galibiyetlik bir sıçramayla 44-38 tamamlayarak Doğu Konferansı'nda 6. sırayı aldı ve playoff biletini cebine koydu.



Playoff ilk turunda rakip, sezon içinde zorlandıkları bir ekip olan New York Knicks. Detroit, Knicks'e karşı bu sezon oynadığı dört maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.



Ancak Cunningham, bu eşleşmeyi bir sınavdan çok, bir fırsat olarak görüyor:



"Bu tür eşleşmeler, ne kadar ileri gidebileceğimizi gösterme şansıdır. Playofflar başka bir seviye ve biz buna hazırız."



