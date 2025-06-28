Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'u istiyor!

Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılmasının ardından çalışmak istediği teknik direktör konusunda karar kıldı.
JORGE JESUS'U İSTİYOR
Fransa kaynaklı FootMercato'nun haberine göre Ronaldo, Jorge Jesus'un Al Nassr'ın yeni teknik direktörü olmasını istiyor. Ronaldo ve Jesus'un görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
JORGE JESUS'U İSTİYOR
Fransa kaynaklı FootMercato'nun haberine göre Ronaldo, Jorge Jesus'un Al Nassr'ın yeni teknik direktörü olmasını istiyor. Ronaldo ve Jesus'un görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
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