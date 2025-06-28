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18:30

Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'u istiyor!

Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u istiyor.

calendar 28 Haziran 2025 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'u istiyor!
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Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılmasının ardından çalışmak istediği teknik direktör konusunda karar kıldı.

JORGE JESUS'U İSTİYOR

Fransa kaynaklı FootMercato'nun haberine göre Ronaldo, Jorge Jesus'un Al Nassr'ın yeni teknik direktörü olmasını istiyor. Ronaldo ve Jesus'un görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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