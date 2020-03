Crawford, hala NBA'deymiş gibi hazırlanıyor!

Serbest oyuncu Jamal Crawford, koronavirüsten ötürü NBA'in sezonu askıya almasına rağmen, geri dönmekten henüz vazgeçmediğini belirtti.



40 yaşında bile, Crawford'ın 30 NBA takımı için hala sunabileceği çok şey var. Üç kez NBA'de Yılın Altıncı Adamı ödülü kazanmış olan JCrossover, kendisiyle ilgilenebilecek takımların aramaya başlaması durumunda, NBA'in bu döneminde bile kendini hala en iyi durumda tuttuğunu açıkladı.



"Oynuyormuşçasına antrenman yapıyorum. Her gün çalışıyorum. Aslında daha bugün çalıştım. Her zaman sevmişimdir. Bazı konularda, bazı kapasitelerde yardımcı olabileceğimi biliyorum. Ama bu duruma kazan-kazan olarak bakıyorum. Ailemle kariyerim sırasında çok vakit geçirme fırsatı bulamıyordum, o yüzden şu sıralar onlarla vakit geçiriyorum. Beraber dans gösterilerine veya basketbol antrenmanlarına gidiyorduk. Kimseye (benim fırsatımı ele geçirdiği için) kötü gözle bakmıyorum. Her şeyin bir sebebi var. Umarım tekrar dönme şansı bulurum, ama kesinlikle hazır olacağım."



Bir zamanlar playoff takımlarının, skor üretme yeteneği için aradığı bir hedef olarak kabul edilen Crawford, en son geçen sezon Phoenix Suns forması giymişti ve yazdan beri serbest oyuncu pazarında.