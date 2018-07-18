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CP3'den eski okuluna 2.5 milyon dolarlık bağış!

Chris Paul'un, Wake Forest basketbol programını desteklemek için 2.5 milyon dolar bağışladığı açıklandı.

Chris Paul'un, Wake Forest basketbol programını desteklemek için 2.5 milyon dolar bağışladığı açıklandı. Bu bağış, eski bir oyuncu veya 35 yaşın altındaki herhangi bir mezun tarafından yapılan en büyük bağış.

Wake Forest Athletics'ten yapılan açıklamaya göre, para "erkeklerin ve kadınların basketbol kulüp evlerinin genişletilmiş ve geliştirilmiş soyunma odaları, beslenme kaynakları ve tedavi alanlarına dönüştürülmesi için kullanılacak." Yeni erkek soyunma odalarına CP3'nin ismi verilecek.

Paul, yaptığı açıklamada "Soyunma odası dönüşüm projesi bana ilham verdi. Çünkü orası, oyuncuların sahada başarının temeli olan birleştirici dostlukları başlattığı yerdir. Takım arkadaşlarınızla ömür boyu arkadaşlık kurmak, sporun en ödüllendirici yönlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Wake Forest'daki iki sezonu boyunca Paul, 15.0 sayı, 6.3 asist, 3.9 ribaund ve 2.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Kendisi halen okul tarihinin asist (395) ve top çalma (160) kategorilerinde ilk 10 sırada yer alıyor.




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