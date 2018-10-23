Cousins, rehabilitasyon sürecinde iyi gelişme kaydediyor

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Golden State Warriors süperstarı DeMarcus Cousins'ın, Aşil tendonundan geçirdiği sakatlık sonrası geçirdiği rehabilitasyon sürecinde "iyi bir ilerleme" kaydettiği açıklandı.Geçtiğimiz geceki Phoenix Suns karşılaşması öncesi Boogie'nin durumu ile ilgili bir bildiri yayınlayan Golden State, 28 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz aylarda yaptığı birçok bireysel çalışmadan sonra durumunun iyi olduğunu belirtti.Koç Steve Kerr, Boogie içinşeklinde konuştu.Geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans forması giyerken 26 Ocak tarihinde bu sakatlığı yaşayan Cousins, bu sakatlığının da etkisiyle geride bıraktığımız serbest oyuncu döneminde serbest olmasına rağmen hiçbir takımın kendisini aramaması sonucu, Golden State Warriors ile tek sezonluk bir anlaşma imzalamıştı.