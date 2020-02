Cousins: "Finallerdeyken, sahada olmamam gerekiyordu"

Los Angeles Lakers pivotu DeMarcus Cousins, önceki sezon Golden State Warriors ile 2019 NBA Finalleri'nde oynamamış olması gerektiğini açıkladı.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu "All The Smoke" podcastinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu, sol kuadrisepsini önceki sezonun ilk tur playoff serisinde, LA Clippers'a karşı koparmış, lakin altı hafta sonra Toronto Raptors'a karşı NBA Finalleri'nde parkelere geri dönmüştü.



Cousins, şu açıklamaları yaptı:



"Altı hafta içinde yırtılmış bir kuadriseps'in rehabilitasyonundan dönmüştüm. Sahada olmamam gerekiyordu. Finallerde çok kötüydüm. Tek bacaklı bir haydut gibiydim. Ama bunun bir parçası olmak istedim. Finallerde, sakat olsanız da oynarsınız. Vücudunuzu riske ettiğiniz zamandır. Ben sahaya çıktım ve elimden ne geliyorsa her şeyi yaptım. Ara ara yardımcı oldum, ama sahada olmamam gerekiyordu."



"PİŞMAN DEĞİLİM"



Ayrıca, sağlık durumuna rağmen forma giymenin bir yolunu nasıl bulduğu hakkında ise şunları söyledi:



"Kendime şunu söyleyip durdum: 'Tüm kariyerim boyunca bunun için oynadım - bu sahnede olmak, bu fırsata sahip olmak için. Bunun bir parçası olabilmek için ne yapmam gerekiyorsa, yapacağım. Doğrusu, nasıl yaptığımı ben bile bilmiyorum. Pişman mıyım? Tabii ki hayır. Sonuçlarla barışığım."