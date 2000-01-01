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Collins: "Playofflara kalma potansiyelimiz var"

Atlanta Hawks pivotu John Collins, Hawks'ın kötü performansına rağmen, playofflara kalma potansiyelleri olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks pivotu John Collins, Hawks'ın kötü performansına rağmen, playofflara kalma potansiyelleri olduğunu söyledi.

2019-20 sezonu öncesinde Hawks, Doğu'da playoff yarışına gizliden girebilecek takımlardan biri olarak görülüyordu, ancak NBA askıya alınmadan önce 20-47'lik bir dereceye sahiplerdi ve bu da son sıradaki Cleveland Cavaliers'ın bir sıra üzerindeydi.

22 yaşındaki oyuncu, hala Atlanta'nın hala çok fazla potansiyele sahip olduğuna inanıyor:

"Bu sadece benim fikrim, kadro hamleleriyle, şimdiye dek kazandığımız ve yaz boyunca kazanmaya devam edeceğimiz deneyimle ve kimyayla, potansiyelimiz var. Bir sonraki sezon için bir playoff takımı olarak konuşulduğumuzu duymaya devam ediyorum ve ekibimizi, insanların bizi her yıl bir playoff yarışmacısı olarak zihinlerinde kabul edecekleri bir noktaya çıkarmaya zorlamak istiyorum."


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