Coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi olmalı? 2023

coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir coğrafya defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? coğrafya defteri nasıl olmalı? Biyoloji defteri kaç yaprak olmalı?coğrafya defteri her ne kadar ezbere dayalı ve sözel bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle coğrafya defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır.coğrafya defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir coğrafya defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.