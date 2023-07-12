LA Clippers ve Boston Celtics ekiplerinin, Miami Heat'te olmak isteyen Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ile ilgilendiği iddia edildi.



Lillard'ın menajerinin Blazers yıldızının Miami Heat dışında hiçbir yere gitmeyeceğini açıklaması sonrası, birçok takımın kendisine karşı ilgisini kaybettiği düşünülmüştü. Fakat The Athletic'ten Shams Charania, yakın zamanda Clippers ve Celtics'ten potansiyel adaylar olarak bahsetti:



"Bir takım bir süperstarı takas etmeye çalıştığında, genellikle gayri resmi yollarla biraz araştırma yapmak isterler. 'Bu adam burada olmak istiyor mu, zihniyeti nasıl, bizim için oynamak istiyor mu, onu biz almış olsak nasıl hissederdi?' gibi.



Ve evet, bazı takımların Dame'in ne düşündüğünü öğrenmek için yaptığı araştırmalarda, ister Clippers, ister Celtics olsun, ki bu takımlar kendisiyle ilgilenen takımlardı, yanıt hayır olmuştu. Miami'de olmak istiyor, net."



Lillard'ın menajeri, iddiasına göre takımları arayıp yıldız oyuncuyu takaslamış olsalar bile kendileri için oynamayacağını söylediğini belirtmişti.



