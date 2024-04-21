Çin Grand Prix'inde kazanan Verstappen

Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 85



3. Charles Leclerc (Monako): 76



4. Carlos Sainz (İspanya): 69



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58



Takımlar



1. Red Bull: 195



2. Ferrari: 151



3. McLaren: 96



4. Mercedes: 52



5. Aston Martin: 40



1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan2. Sergio Perez (Meksika): 853. Charles Leclerc (Monako): 764. Carlos Sainz (İspanya): 695. Lando Norris (Büyük Britanya): 581. Red Bull: 1952. Ferrari: 1513. McLaren: 964. Mercedes: 525. Aston Martin: 40

Formula 1'de sezonun 5. durağı olan Çin Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.Karşılaşmaya pole pozisyonundan başlayan Verstappen yarış içerisinde hata yapmadı ve rahat bir galibiyet aldı.McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris yarışı ikinci sırada bitirirken, Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez podyumun son basamağında yer aldı.Sıralama seansında istediği tempoyu tutturamayan ve yarışa 18. sıradan start alan Lewis Hamilton yarış içerisinde büyük bir çıkış sağladı ve yarışı 9. sırada bitirdi.Yarışın 20. turunda Valtteri Bottas mekanik arızayla yarış dışında kaldı. Bu olayın ardından güvenlik aracı piste geldi ve 7 tur pistte kaldı.Güvenlik aracının çıkmasıyla birlikte Max Verstappen'in tekrar başlattığı yarışta Kevin Magnussen ile çarpışan Yuki Tsunoda ve Lance Stroll ile kaza yapan Daniel Ricciardo yarış dışı kaldı.RB Visa Cash, güvenlik aracı sonrasında iki sürücüsüne de veda etmiş oldu.Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: