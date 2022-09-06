Chelsea'ye ilk maçta sürpriz!

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 1-0'lık skorla kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'ye ilk maçta sürpriz!
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06 Eylül 2022 21:42
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Chelsea, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oldu.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Dinamo Zagreb 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, gruplara puansız başladı. Dinamo Zagreb ise ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Grubun bir sonraki maçında Chelsea, Salzburg ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Milan deplasmanına gidecek.

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