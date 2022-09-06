UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Chelsea, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oldu.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Dinamo Zagreb 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea, gruplara puansız başladı. Dinamo Zagreb ise ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Grubun bir sonraki maçında Chelsea, Salzburg ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Milan deplasmanına gidecek.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Dinamo Zagreb 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea, gruplara puansız başladı. Dinamo Zagreb ise ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Grubun bir sonraki maçında Chelsea, Salzburg ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Milan deplasmanına gidecek.
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