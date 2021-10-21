Chelsea, Malmö'yü 4 golle uğurladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Malmö'yü 4-0 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, Malmö'yü 4 golle uğurladı!
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21 Ekim 2021 00:10
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Chelsea, Malmö'yü ağırladı.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelesa'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Christensen, 48. dakikada Havertz ve 21. ile 57. dakikalardaki penaltılarla Jorginho kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 2. galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. Malmö ise 3'te 0 yaptı ve puansız kaldı.

Malmö ile Chelsea, 4. hafta mücadelesinde İsveç'te karşı karşıya gelecek.


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