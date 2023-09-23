Cenk Tosun zirveyi istiyor!

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Club Brugge karşısında attığı golle siyah-beyazlı forma altında Avrupa'daki 12. golünü attı. Deneyimli golcü, 3 gol daha atarak Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü olmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cenk Tosun zirveyi istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 09:37
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini yavaş yavaş atlatmaya başlayan Cenk Tosun, bu sezon ilk gol sevincini Konferans Ligi'nde yaşadı.

Beşiktaş'a Club Brugge deplasmanında bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncuları sıralamasında 12 golle ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Cenk Tosun, 3 gol daha atarak Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu olmak istiyor.

Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazlı formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery