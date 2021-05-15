Cenk Tosun: "Türkiye'nin en büyüğü Beşiktaş"

Cenk Tosun şampiyonluklarını doyasıya kutladıklarını belirterek yaşadıkları heyecanı aktardı.

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Cenk Tosun: 'Türkiye'nin en büyüğü Beşiktaş'
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15 Mayıs 2021 23:43
Beşiktaş'ın sakatlığı nedeniyle son maçlarında oynayamayan oyuncularından Cenk Tosun şampiyonluğun ardından konuştu.

Şampiyonluk nedeniyle çok heyecanlı olduklarını belirten Cenk Tosun, "Beşiktaş'ta 4 sene oynadım, 3'ünde şampiyon oldum. En sevindiğim şampiyonluk bu olabilir. En son olduğu için akıllarda bu kalıyor belki ama bu sezon çok zor geçti." diye konuştu.

Sahada olamamanın çok daha zor olduğunu söyleyen Cenk, "Bugün sahada olsaydım o kadar heyecanlanmazdım. Bir kaç gündür uyumuyoruz. Takım arkadaşlarım sahaya çıktı ve gerekeni yaptı. Türkiye'nin en büyüğü Beşiktaş" sözlerini kullandı.

Maçı cezaları nedeniyle stattan izleyemediklerini söyleyen Cenk Tosun, "Abou çok fenaydı maçı izlerken. Bir oturdu bir kalktı. Çok büyük emek verdi o da. Bir odasına gidiyor bir geri geliyordu, yerinde duramadı. Dualar ettik ve şampiyonluğa ulaştık" sözlerini kullandı.

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