Cengiz Ünder: 'Tüm Türkiye arkamda, kazanabilirim'

Serie A ekibiforma giyen milli futbolcu, UEFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu."Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldık ve Porto ile oynayacağız. Zor bir maç olacak ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım turu geçeriz ve geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı da geçeriz. Geçen yıl Barcelona'yı eleyip yarı finale kalarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu yıl da aynı şeyi yapabiliriz"Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Çocukken Türkiye'de maçlar 21.45'te başlardı ve maçların sadece ilk yarısını izleyebilirdim. İkinci devre başlamadan yatmak zorunda kalırdım. En unutulmaz maç, 3-3 biten ardından penaltılarda Liverpool'un şampiyon olduğu maçtı. Ayrıca İstanbul'da oynanmıştı."Roma'ya gelmeden önce Slovenya'da Başakşehir ile kamptaydım. Gece boyunca menajerimden haber bekliyordum. Aldık sonra ise uyuyamadım. Sabah çantamı topladım ve Roma'ya uçtum. Avrupa'nın en büyük takımlarından birinde oynamak hayalimdi. Roma'ya imza atarak bu hayalimi gerçekleştirdim""Keşke Totto ile birlikte oynayabilseydim. Totti her zaman bu ekibin bir parçası. Onu görmek çok güzel. Totti ile sürekli konuşuyoruz. Beni görünce gülümsüyor ve bana 'golcü' diye sesleniyor.""Serie A'ya ilk geldiğimde çok mücadele etmek zorunda kaldım. İlk altı aydan sonra yavaş yavaş İtalyanca anlamaya başladım ama yine de harika değil. Eusebio Di Francesco yanıma gelir ve benden ne istediklerini gösterirdi. Bu, takımın sistemini anlamaya başlamamı sağladı.""Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olduğum için gurur duyuyorum. Tüm Türkiye arkamda ve onların desteğiyle başarılı olmaya devam edeceğim. Şu anda 21 yaşındayım ve başarılarım için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yılımda yarı final gördüm. Hala gencim ve gelecekte harika şeyler başaracağıma inanıyorum. Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımı umuyorum"