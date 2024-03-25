ÇBK Mersin adını yarı finale yazdırdı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 85-76 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin adını yarı finale yazdırdı
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25 Mart 2024 16:28
Son güncelleme 25 Mart 2024 16:29
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 85-76 yendi.

ÇBK Mersin, bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5

OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 42-38

3. Periyot: 61-55

Beş faulle çıkan: 37.27 Holingsvorth (ÇBK Mersin)

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