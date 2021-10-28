Çaykur Rizespor Trabzonspor deplasmanına hazır

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA
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Çaykur Rizespor Trabzonspor deplasmanına hazır
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28 Ekim 2021 12:56
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Son maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen yeşil-mavililer, 10 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

(Fotoğraf: @CRizesporAS)


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