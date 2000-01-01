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Cavaliers'dan Thon Maker'a, antrenman kampı anlaşması

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cleveland Cavaliers, Thon Maker ile garantisiz bir antrenman kampı anlaşması imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cleveland Cavaliers, Thon Maker ile garantisiz bir antrenman kampı anlaşması imzaladı.

Maker, 2016 Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından 10'uncu sıradan seçilmişti. Geçtiğimiz sezon Detroit Pistons için 60 maçta forma giyen Maker, maç başına 12.9 dakika süre almış ve 4.7 sayı ile 2.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

23 yaşındaki oyuncu, Pistons kendisine bir kontrat teklifinde bulunmamayı tercih ettikten sonra, serbest oyuncu olmuştu.

Cavaliers'ın, 1 Aralık'ta açılacak antrenman kampına 20 oyuncunun katılacağı kaydedildi.


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