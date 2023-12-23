Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 15:14 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:14

CANLI YAYIN : Galatasaray Fenerbahçe izle

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CANLI YAYIN : Galatasaray Fenerbahçe izle
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Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek ve 2 ezeli rakibin taraftarları tarafından yakından takip edilecek. Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere; sarı kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Derbi maçı ise bugün NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE


FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçın canlı yayını Bein Sports üzerinden izlenebilecek.

Ligde geride kalan 16 maç sonunda her iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve birer mağlubiyet alarak benzer bir performans sergiledi. Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, ligde attığı 44 golle en çok skor üreten takım konumunda.

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş ve Fred, cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ayrıca sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da maçta yer alamayacaklar. Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, derbide sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecekler.

Edin Dzeko, sağ ayak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Kayserispor maçında riske edilmedi ancak derbide sahada olacak.

Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetmesi dikkat çekerken, son derbiyi Galatasaray kazanmıştı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla maça 2 bin 79 Galatasaray taraftarı alınacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.

Eksikler

Galatasaray cezalı Zaniolo'nun da dönüşüyle derbiye tam kadro çıkacak.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan hazır olmayan Altay Bayındır da maç kadrosunda olmayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi



Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


FENERBAHÇE'DE VALENCIA KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu. Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti. Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.

VALENCİA'NIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BATSHUAYİ

Fenerbahçe, bu sezon golcülerinden önemli bir katkı almayı başardı. Teknik direktör Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde gol yollarında etkili olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın yanı sıra Michy Batshuayi de attığı gollerle ön plana çıktı. Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımı adına en golcü isim oldu.

EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

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