Golden State Warriors forveti Jimmy Butler, Miami Heat'ten ayrılmak istemesinin nedenini açıkladı.



Andscape'ten Marc Spears'a göre Butler, Heat'in kendisini artık kadro planlamasında düşünmediğini hissederek daha fazla değer görebileceği bir takıma gitmek istedi.



Miami, geçtiğimiz yaz Butler'a yeni bir kontrat uzatma teklifinde bulunmazken, bu sezon da hücumu daha çok Tyler Herro ve Bam Adebayo üzerine inşa etmeyi tercih etti.



Başlangıçta Phoenix Suns'a gitmek isteyen Butler, Golden State Warriors'la kurduğu bağ sayesinde kendisini yeni takımında mutlu hissetti. Butler, transferin ardından Stephen Curry ve Draymond Green ile konuştuğunu ve Warriors'ın kendisini gerçekten istediğini söyledi.



"Hayatta en çok istediğiniz şey, gerçekten istenmek. Sadece bir zorunluluk olarak değil, bir tercih olarak takımın sizi istemesi çok önemli." diyen Butler, "Curry ve Green bana, 'Özel bir şeyler yapabiliriz. Kazanan bir zihniyetin var, iki yönlü oyununla bize büyük katkı sağlarsın.' dediler. İşte o an, doğru yerde olduğumu hissettim." ifadelerini kullandı.



Warriors, Butler'a 26-27 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak iki yıllık, 111 milyon dolarlık bir kontrat uzattı.



