  •  
    "G.Saray, Beşiktaş'tan daha iyi, daha istikrarlı"
  •  
    FIFA, Modeste transferi için KARARINI verdi ve...
  •  
    Ve Fatih Terim, yıllardır aradığını ikiliyi buldu!..
  •  
    Ve Quaresma açıkladı! Görüşmedeki son karar
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!

Bursaspor altyapısından Sevgililer Günü koreografisi

Futbolcular, antrenman öncesinde saha ortasında bir araya gelerek kalp figürü oluşturdu.

Kaynak: AA
Bursaspor altyapısından Sevgililer Günü koreografisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 16:22
Bursaspor'un altyapı futbolcuları, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kalp şeklinde koreografi yaptı.

Kulübün Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce bir araya gelen oyuncular, Sevgililer Günü dolayısıyla sahanın ortasında toplandı.

Kalp şeklinde dizilen futbolcular, bu koreografiyi Bursaspor taraftarına ve sevdiklerine hediye etti.

Havadan görüntülenen koreografi, ilgi çekti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için