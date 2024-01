Burak Yılmaz: 'Transfere ihtiyacımız var'

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün ilk yarıya aslında iyi başladık. Gollük pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. Gol yedikten sonra mental olarak düştük. Bunu da çalışarak değiştirmemiz lazım. Devreye mağlup olarak girdik. Oyuncularımız ikinci devre reaksiyon gösterdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlara da bu yakışırdı. 1-1'i yakaladık. Galip gelecek pozisyonları da bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Uzun bir aradan sonra puan aldık bu yönden biraz sevindirici olsa da kazanamamaktan dolayı da üzgünüz. Kazanacak yeterince pozisyonları bulduk. Daha iyi olacağız. Çok çalışıp, tekrar yapacağız. Çünkü, bu ligde her puanın çok büyük değeri var" diye konuştu.



"BENİM HER OYUNCUM DEĞERLİDİR"



Transfer takviyesi olup olmayacağının sorulması üzerine ise Burak Yılmaz, "Tabii ki de transfere ihtiyacımız var. 'Şu mevki, bu mevki' diyerekten onları kırmak ya da üzmek ya da onların yetersiz olduklarını onlara düşündürmek istemem. Oyuncuların gardını düşürmek istemiyorum. Çünkü, küçük de olsa transferi aşamama gibi de bir olayımız da var. O yüzden kesinlikle benim için en değerli olan elimde olan oyuncudur. Her mevkiye oyuncu isterim. Ama şu mevki bu mevki demem doğru olmaz" cevabını verdi.