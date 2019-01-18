Burak Yılmaz 11 yıl sonra Beşiktaş için sahada

AKHİSARSPOR'UN YENİLERİ KULÜBEDE



Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu yedek soyundurdu.



Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker, Helder Barbosa ve Onur Ayık'ın yerine Avdija Vrsajevic, Adrien Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.





'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi.Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla son olarak yine Manisa'da 21 Aralık 2007'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Manisaspor ile yapılan lig maçında mücadele etmişti.