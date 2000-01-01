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Bulls'un, biri reddedilen dört GM düşüncesi var!

Chicago Bulls'un, yönetici pozisyonu için ligdeki dört genel menajer adayını hedeflediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un, yönetici pozisyonu için ligdeki dört genel menajer adayını hedeflediği bildirildi.

Bu GM'ler Toronto Raptors GM'i Bobby Webster, Denver Nuggets GM'i Arturas Karnisovas, Indiana Pacers GM'i Chad Buchanan ve Miami oyuncu personel başkan yardımcısı ve genel menajer yardımcısı Adam Simon olduğu açıklandı.

The Athletic'e göre Bulls, Masai Ujiri veya Sam Presti'yi takip etmeyecek.

The Athletic'in bir başka raporuna göre, Pacers GM'i Chad Buchanan, Chicago Bulls ile mülakat yapma fırsatını reddetti ve bunun nedeni olarak, Indianapolis'de gördüğü iyi muameleyi gösterdi.

Ayrıca pozisyon için bir oyuncu-menajer işe almak istemedikleri de eklendi.

Bulls'daki bu rol, tüm basketbol kararlarının tam kontrolünün ele alındığı bir pozisyon olacak. ESPN'e göre mülakatlar, önümüzdeki hafta başlayacak.


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