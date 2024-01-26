Bulls ve Pistons, Zach LaVine takası için görüştü

Chicago Bulls ve Detroit Pistons ekiplerinin Zach LaVine takası üzerine görüşmeler yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bulls ve Pistons, Zach LaVine takası için görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 13:20
Son güncelleme 26 Ocak 2024 13:22
Chicago Bulls ve Detroit Pistons ekiplerinin Zach LaVine takası üzerine görüşmeler yaptığı bildirildi.

The Athletic'ten James Edwards, Bulls ve Pistons'ın LaVine'le ilgili takas görüşmelerine başladığını, ancak Pistons'ın, Chicago ekibinin LaVine için biçtiği fiyatı çok yüksek bulduğunu söyledi.

Detroit'in Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey ve Ausar Thompson'ı en değerli oyuncuları olarak gördüğü ve dört oyuncudan herhangi birini takas etmekle ilgilenmediği belirtildi.

Chicago'nun, LaVine için Bojan Bogdanovic ile Cunningham, Duren, Ivey veya Thompson'dan birinin yer aldığı bir takas paketine odaklandığı kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery