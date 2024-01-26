Chicago Bulls ve Detroit Pistons ekiplerinin Zach LaVine takası üzerine görüşmeler yaptığı bildirildi.



The Athletic'ten James Edwards, Bulls ve Pistons'ın LaVine'le ilgili takas görüşmelerine başladığını, ancak Pistons'ın, Chicago ekibinin LaVine için biçtiği fiyatı çok yüksek bulduğunu söyledi.



Detroit'in Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey ve Ausar Thompson'ı en değerli oyuncuları olarak gördüğü ve dört oyuncudan herhangi birini takas etmekle ilgilenmediği belirtildi.



Chicago'nun, LaVine için Bojan Bogdanovic ile Cunningham, Duren, Ivey veya Thompson'dan birinin yer aldığı bir takas paketine odaklandığı kaydedildi.



