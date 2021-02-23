Bugün sporda bizi ne bekliyor?

Bugün futbol ve basketbolda hangi maçlar oynanacak?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bugün sporda bizi ne bekliyor?
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23 Şubat 2021 10:30
Bugün Şampiyonlar Ligi, TFF 1.Lig ve İngiltere Premier Lig'den bir maçın yanı sıra EuroLeague ve NBA'de de maçlar var.

TV yayın programına TV'de bugün sayfamızdan, iddaa tahminleri ve kuponlarına ise iddaa sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

23:00 Atletico Madrid - Lazio
23:00 Lazio - Bayern Münih

TFF 1.LİG

13:30 Ümraniye-Adana Demirspor
14:00 Bandırmaspor-Keçiörengücü
19:00 Altay-Altınordu

PREMIER LİG

21:00 Leeds United-Southampton

EUROLEAGUE
21:00 Zalgris - Kızılyıldız

NBA

03:00 Atlanta - Cleveland
03:00 Detroit - Orlando Magic
03:00 Sacramento - Brooklyn
03:00 Golden State - New York
03:00 Philadelphia - Toronto
03:30 Boston Celtics - Dallas
04:010 Minnesota - Milwaukee
06:00 Portland - Denver
06:00 Washington LA Clippers



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