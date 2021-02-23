Bugün sporda bizi ne bekliyor?

Bugün Şampiyonlar Ligi, TFF 1.Lig ve İngiltere Premier Lig'den bir maçın yanı sıra EuroLeague ve NBA'de de maçlar var.
TV yayın programına TV'de bugün sayfamızdan, iddaa tahminleri ve kuponlarına ise iddaa sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
23:00 Atletico Madrid - Lazio
23:00 Lazio - Bayern Münih
TFF 1.LİG
13:30 Ümraniye-Adana Demirspor
14:00 Bandırmaspor-Keçiörengücü
19:00 Altay-Altınordu
PREMIER LİG
21:00 Leeds United-Southampton
EUROLEAGUE
21:00 Zalgris - Kızılyıldız
NBA
03:00 Atlanta - Cleveland
03:00 Detroit - Orlando Magic
03:00 Sacramento - Brooklyn
03:00 Golden State - New York
03:00 Philadelphia - Toronto
03:30 Boston Celtics - Dallas
04:010 Minnesota - Milwaukee
06:00 Portland - Denver
06:00 Washington LA Clippers
TV yayın programına TV'de bugün sayfamızdan, iddaa tahminleri ve kuponlarına ise iddaa sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
23:00 Atletico Madrid - Lazio
23:00 Lazio - Bayern Münih
TFF 1.LİG
13:30 Ümraniye-Adana Demirspor
14:00 Bandırmaspor-Keçiörengücü
19:00 Altay-Altınordu
PREMIER LİG
21:00 Leeds United-Southampton
EUROLEAGUE
21:00 Zalgris - Kızılyıldız
NBA
03:00 Atlanta - Cleveland
03:00 Detroit - Orlando Magic
03:00 Sacramento - Brooklyn
03:00 Golden State - New York
03:00 Philadelphia - Toronto
03:30 Boston Celtics - Dallas
04:010 Minnesota - Milwaukee
06:00 Portland - Denver
06:00 Washington LA Clippers