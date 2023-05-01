New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, Miami Heat'e karşı playoff ikinci turunun 1. maçında gösterdiği 'alışılmadık' performansından sonra, yenilginin sorumluluğunu üstlendi.



Knicks'in Doğu Konferansı yarı finallerinin 1. maçında Heat'e 108-101 yenildiği karşılaşmada 25 sayı atan Brunson, takımının maç sonunda işi bitirememesinin ve mağlup olmasının sorumluluğunu üstlendiğini şu sözlerle açıkladı:



"İkinci ve üçüncü çeyreği çok iyi bitirdiler. Maçta dirayet göstermemiz gereken önemli noktalarda öne çıkan taraf onlardı. Şahsen ben berbat oynadım. Kendi adıma çok alışılmadık bir performanstı ve bunun sorumluluğunu da üzerime alıyorum. Daha iyi olmam gerekiyor."



Brunson ayrıca, karşılaşmadaki 7 üçlük denemesinin hiçbirinde isabet bulamaması ve Heat'in sert savunmasının kendisini boyalı alandan uzaklaştırmasıyla hücumda ritmini bulamaması hakkında da şu şekilde konuştu:



"Bence 3 sayı çizgisinin içinde oldukça verimliydim, fakat dışında berbattım. Heat iyi bir takım, savunmaları harika, çok iyi bir koçları var ve deneyimliler de. Bu yüzden onlara hakkını vermek gerek, lakin benim de daha iyi olmam lazım.



Cesaretimiz asla kırılamaz. NBA'de oynamanın kilit noktası büyük ölçüde özgüvenli olmaktır ve bu özgüveni korumanız, temkinli olmanız ve bir takım olarak birbirine bağlı kalmanız gerekiyor. Galibiyete aç bir şekilde, hatalarımızı düzeltmiş olarak yola devam etmemiz lazım."



Serinin ikinci maçı, Çarşamba gecesi oynanacak.





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