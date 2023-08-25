Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Dillon Brooks, NBA'deki "kötü adam" rolünden bahsettti ve trash-talk yaptığı Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "aklına girdiğini" iddia etti.



James'e yönelik trash-talk'u sonrası geçtiğimiz sezon takımı Memphis Grizzlies'in elenmesinde günah keçisi ilan edilen Brooks, NBA camiası tarafından kötü eleştirilere maruz kalmış ve tüm bunlar sonunda Grizzlies ekibi tarafından kontratı yenilenmeyerek serbest kalmıştı.



Aradan geçen aylarda Brooks farklı bir takıma katılmış olsa da, geçen sezonki tutumunu pek değiştirmediğini şu sözlerle ortaya koydu:



"Bence başından beri her zaman aklındaydım. Söylediğim sözler yüzünden seriden elenmemizde ben suçlu görüldüm ama tüm yıl boyunca konuşuyordum ve yine 50 maç kazanabilmiştik."



Yine de Dillon, insanların söylediklerine pek önem vermediğinin de altını çizdi:



"Bu rol başlangıçta hoşuma gitmemişti, çünkü oyunumu olumsuz etkilediğini düşünüyordum. Ama artık beni etkilemiyor, hayatımın bir parçası oldu."



Brooks sahada savunması ve enerjisi açısından değerli olsa da şutör/skorer olarak limitli olması nedeniyle hücumda bir yük olarak da görülebiliyor.



