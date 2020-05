Brooks: "1994'te Jordan, Final serisinde Olajuwon'ı yenemezdi"

Washington Wizards başantrenörü Scott Brooks, Michael Jordan ve Chicago Bulls'un 1994 NBA Finalleri'nde şampiyon olan Houston Rockets kadrosunu yenemeyeceğini düşündüğünü söyledi.



Jordan, beyzbol oynamaya gitmek için 1993-94 sezonunun başlangıcından önce emekliye ayrılmıştı. Bu, MJ'in Bulls ile üç sene üst üste şampiyonluk kazanmasından sonra olmuştu.



Brooks, New York Knicks'e karşı o sezon galip gelen 1993-94 Rockets kadrosunda guard olarak görev almıştı ve Jordan dahil hiç kimsenin, Houston'ın süperstarı ve Hall of Fame ismi Hakeem Olajuwon'ın o sezon şampiyonluğu kazanmasını engelleyemeyeceğine inandığını belirtti.



"Bulls'un Olajuwon için bir cevabı yoktu. Bunu şimdi söylemek benim için kolay, çünkü her şey varsayım üzerine. Ama onların bizi 94'de yeneceklerini sanmıyorum. Sonraki yıl farklı bir hikaye olabilirdi. Ama o '94 takımında, bu Olajuwon'ın kaderi gibiydi. Çok odaklanmıştı. Dördüncü çeyrekte onun gibi oynayan başka bir adam görmemiştim. Bir hata yapmayı bırakın, şut kaçırdığını bile sanmıyorum. Sahanın iki tarafında da iş yapıyordu."



Olajuwon, MVP olduğu 1993-94 sezonunda Rockets için sahanın her iki ucunda harika işler yapıyordu ve %52.8 isabetle 27.3 sayı, 11.9 ribaund, 3.6 asist ve 3.7 blokla oynamıştı.